  • Häuslebauer gesucht: Warum an dieser Straße im Vogtland (noch) keiner wohnen mag

19 Eigenheime haben entlang der Straße „Am Stadtpark“ Platz. Es fehlt an Interessenten.
19 Eigenheime haben entlang der Straße „Am Stadtpark" Platz. Es fehlt an Interessenten.
19 Eigenheime haben entlang der Straße „Am Stadtpark“ Platz. Es fehlt an Interessenten.
19 Eigenheime haben entlang der Straße „Am Stadtpark“ Platz. Es fehlt an Interessenten. Bild: Joachim Thoß
Auerbach
Häuslebauer gesucht: Warum an dieser Straße im Vogtland (noch) keiner wohnen mag
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für ein Wohngebiet in Falkenstein gibt es schon die Straße und nun auch einen Straßennamen. Nur die Eigenheime fehlen noch.

Die kleine Straße zwischen Heinrich-Heine- und Paul-Popp-Straße in Falkenstein heißt offiziell „Am Stadtpark“. Mit diesem Namen steht die Anliegerstraße im Bestandsverzeichnis der Kommune. Die Stadträte hatten so abgestimmt. Nur wohnt entlang der Straße niemand. Die in 19 Parzellen geteilte Wiese wartet auf Häuslebauer. Das gestaltet...
