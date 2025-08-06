Havarie in Falkenstein: Darum ist die Hauptstraße gesperrt – das müssen Autofahrer beachten

In Falkenstein kommt es seit Dienstag zu Einschränkungen im Bereich der Hauptstraße. Grund ist eine Havarie. Was passiert ist und welche Auswirkungen das zur Folge hat.

In der Falkensteiner Innenstadt kommt es seit Dienstagmittag zu größeren Einschränkungen. Grund ist laut Ordnungsamt der Stadt eine Havarie an einer Gasleitung im Bereich der Hauptstraße 5. An besagter Stelle wird seit Anfang der Woche an einem Hausanschluss gearbeitet, berichtet Danny Klein vom Ordnungsamt auf Anfrage der „Freien Presse"....