HIstorisches vogtländisches Spital präsentiert sich im Kleinformat

Sie stammen aus dem Erzgebirge, waren auch vogtlandweit verbreitet und erleben zur Weihnachtsschau im Falkensteiner Museum eine Renaissance: Lichterhäuser mit und ohne Lokalbezug.

Wenn am Samstag im Heimatmuseum Falkenstein die Lichter angehen, leuchten 24 Miniaturhäuser mit. Und das zum ersten Mal. „Kummt rei – Weihnachten is" heißt die Jahresend-Sonderausstellung 2025. Diesmal richtet sich der Fokus auf Lichterhäuser. Eine Kirche und ein rustikales Bauerngut bekamen Besucher dort schon öfter zu Gesicht. Sie...