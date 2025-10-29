Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“

Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Auerbach
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Von Florian Wunderlich
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?

Es sind die letzten Tage, in denen Hoteldirektor Michael Ammerschuber seine Gäste begrüßt und verabschiedet. 31 Jahre nach der Eröffnung schließt das Hotel Falkenstein an der Amtsstraße zum Monatswechsel seine Türen. Aus den Gründen macht Ammerschuber kein Geheimnis. Dem Hotel fehlt es an Gästen. „Es läuft phasenweise gut, aber nicht...
