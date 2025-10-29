Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“

Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?

Es sind die letzten Tage, in denen Hoteldirektor Michael Ammerschuber seine Gäste begrüßt und verabschiedet. 31 Jahre nach der Eröffnung schließt das Hotel Falkenstein an der Amtsstraße zum Monatswechsel seine Türen. Aus den Gründen macht Ammerschuber kein Geheimnis. Dem Hotel fehlt es an Gästen. „Es läuft phasenweise gut, aber nicht... Es sind die letzten Tage, in denen Hoteldirektor Michael Ammerschuber seine Gäste begrüßt und verabschiedet. 31 Jahre nach der Eröffnung schließt das Hotel Falkenstein an der Amtsstraße zum Monatswechsel seine Türen. Aus den Gründen macht Ammerschuber kein Geheimnis. Dem Hotel fehlt es an Gästen. „Es läuft phasenweise gut, aber nicht...