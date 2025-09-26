Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Ideen für das Auerbach der Zukunft: Was wünschen sich Jugendliche in ihrer Stadt?

Jugendliche sind aufgerufen, ihre Ideen und Wünsche für Auerbach einzubringen.
Jugendliche sind aufgerufen, ihre Ideen und Wünsche für Auerbach einzubringen. Bild: David Rötzschke/Archiv
Jugendliche sind aufgerufen, ihre Ideen und Wünsche für Auerbach einzubringen.
Jugendliche sind aufgerufen, ihre Ideen und Wünsche für Auerbach einzubringen. Bild: David Rötzschke/Archiv
Auerbach
Ideen für das Auerbach der Zukunft: Was wünschen sich Jugendliche in ihrer Stadt?
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Treffen in entspannter Atmosphäre bietet am Samstag in Auerbach Jugendlichen die Chance, ihre Stadt mitzugestalten und Ideen einzubringen. Wo das Treffen mit gratis Pizza und Popcorn stattfindet.

Wo drückt der Jugend in Auerbach der Schuh? Welche Ideen und Wünsche haben die jungen Leute für ihre Heimatstadt? Über diese und weitere Punkte wollen Vertreter der Stadtverwaltung und des Stadtrates Auerbach am Samstag mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen ins Gespräch kommen. Alle 12- bis 24-Jährigen sind dazu eingeladen. Die...
