Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Im Vogtland sind die Pokémons los: Wo junge Spieler um Punkte und Turniersiege zocken

Rodewisch ist zur Top-Adresse für Pokémon-Cups geworden. Drei Tage gespielt wird am Wochenende (15. August: 15 bis 20 Uhr; 16. August: 10 bis 18 Uhr; 17. August: 12 bis 18 Uhr).
Rodewisch ist zur Top-Adresse für Pokémon-Cups geworden. Drei Tage gespielt wird am Wochenende (15. August: 15 bis 20 Uhr; 16. August: 10 bis 18 Uhr; 17. August: 12 bis 18 Uhr). Bild: David Rötzschke
Rodewisch ist zur Top-Adresse für Pokémon-Cups geworden. Drei Tage gespielt wird am Wochenende (15. August: 15 bis 20 Uhr; 16. August: 10 bis 18 Uhr; 17. August: 12 bis 18 Uhr).
Rodewisch ist zur Top-Adresse für Pokémon-Cups geworden. Drei Tage gespielt wird am Wochenende (15. August: 15 bis 20 Uhr; 16. August: 10 bis 18 Uhr; 17. August: 12 bis 18 Uhr). Bild: David Rötzschke
Auerbach
Im Vogtland sind die Pokémons los: Wo junge Spieler um Punkte und Turniersiege zocken
Redakteur
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mal bei der WM dabei sein. Das wäre schon was. Am Spieletisch in Rodewisch kommen Kinder und junge Erwachsene dem Ziel näher. An ihrer Leidenschaft hat dieser Vogtländer seinen Anteil.

Kunden kennen Kai Hottelmann als Inhaber von „Heikes kleiner Laden“ in Rodewisch. Im Stillen hat der Schreib- und Spielwarenhändler eine ganz besondere Art von Kinder- und Jugendarbeit in seiner Stadt aufgebaut. Er hat aus seiner Leidenschaft für Sammelkartenspiele einen Spieletreff entwickelt, der wächst und wächst. Eine eingeschworene...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.08.2025
4 min.
Wie Angela Heinzmann-Berger im Vogtland den für Kinder „schönsten Ort der Welt“ schuf
Angela Heinzmann-Berger (links) lädt seit 20 Jahren jedes Jahr Kinder zum Farbensommer ein. Gerhard Meyer (rechts) schafft dazu schöne Requisiten.
Zirkusartist sein, auf Stelzen laufen, mit dem Einrad fahren können: Für manche Kinder ist das mehr als eine Urlaubsreise. In Rodewisch gibt es das dank Angela Heinzmann-Berger seit 20 Jahren. Was das Farbensommer-Camp ihres Zirkus Himmelblau so einzigartig macht.
Cornelia Henze
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
08:52 Uhr
1 min.
Unfall auf der B 175 in Remse: Traktor kracht auf Auto
Auffahrunfall auf der B 175 in Remse am Freitagabend: Ein Traktor kollidierte mit einem Auto.
Zwei Frauen ziehen sich leichte Verletzungen vor. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.500 Euro. Was war der Grund für den Crash.
Holger Frenzel
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
07.08.2025
3 min.
Sternschnuppen-Gucken im Vogtland: So kann man die meisten fliegen sehen
Die Sternwarte lädt für 12. August ab 21 Uhr zur Sternschnuppen-Beobachtung.
Die Perseiden jagen über den Nachthimmel und erfüllen dem Sagen nach Wünsche. In Rodewisch lädt die Sternwarte zum Beobachten ein. Aber auch an diesen Orten sind die Sternschnuppen gut zu sehen.
Cornelia Henze
09:01 Uhr
1 min.
„Tettau tanzt“: 970 Besucher feiern in einem kleinen Dorf den Start ins Wochenende
Party-Alarm: 970 Besucher waren in der Nacht von Freitag zu Samstag bei „Tettau tanzt“.
Trotz des Stadtfestes in Zwickau zieht es auch viele junge Leute auf eine Dorf-Party. Welches Fazit die Macher von „Tettau tanzt“ ziehen.
Holger Frenzel
Mehr Artikel