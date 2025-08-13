Im Vogtland sind die Pokémons los: Wo junge Spieler um Punkte und Turniersiege zocken

Mal bei der WM dabei sein. Das wäre schon was. Am Spieletisch in Rodewisch kommen Kinder und junge Erwachsene dem Ziel näher. An ihrer Leidenschaft hat dieser Vogtländer seinen Anteil.

Kunden kennen Kai Hottelmann als Inhaber von „Heikes kleiner Laden" in Rodewisch. Im Stillen hat der Schreib- und Spielwarenhändler eine ganz besondere Art von Kinder- und Jugendarbeit in seiner Stadt aufgebaut. Er hat aus seiner Leidenschaft für Sammelkartenspiele einen Spieletreff entwickelt, der wächst und wächst. Eine eingeschworene...