Bild: David Rötzschke
Auerbach
In vogtländischem Freibad steppt der Bär
Von David Rötzschke
Das Badewannenrennen war der Höhepunkt beim Badfest in Kottengrün. Und noch etwas stach heraus.

Sonne, Wasser und gute Laune: Am Wochenende lockte das traditionelle Badfest wieder zahlreiche Besucher in das Kottengrüner Freibad. Höhepunkt war wie immer das Badewannenrennen. Neun Teams traten an - mit phantasievoll dekorierten Booten – mal mit Piratenflagge, mal mit Blumen geschmückt. Am Ende jubelten die „Dorfteichwikinger“, die...
15.08.2025
2 min.
Zwischen Volleyball und Badewannenrennen: Was in einem Ort im Vogtland zum Badfest überreicht wird
Vor dem Badewannenrennen wird die Stiftungsurkunde überreicht.
Die Gemeinde Werda hat im Frühjahr eine Bürgerstiftung mit der Sparkasse Vogtland auf den Weg gebracht. Nun wird die Stiftungsurkunde überreicht. Wer vom Geld der Stiftung profitieren könnte.
Florian Wunderlich
25.07.2025
3 min.
Kanalbau oder nicht? Wie eine vogtländische Nebenstraße zur Herausforderung wird
Ein „normaler" Anblick auch nach kurzen Starkregenepisoden.
Die Werdaer Straße im Ortsteil Kottengrün soll gebaut werden. Am liebsten mit einem Kanal zur Oberflächenentwässerung, aber dafür fehlt das Geld. Und jetzt?
Sylvia Dienel
19.08.2025
5 min.
Ein neunjähriger Reichenbacher hat Haare wie Rapunzel: Jetzt sind sie ab - und das hat mit Opa zu tun
Haare, um die Louis Seubert sicher von mancher Frau beneidet wird. Im Salon von Uta Hascher war die Pracht nun ein Fall für die Schere - aus einem besonderen Grund.
Louis Seubert ist in seiner Grundschulklasse der einzige Junge mit langen Haaren. Weil sie so schön sind. Weil es ihm im Blut steckt - so wie sein Wille, eigene Entscheidungen zu treffen.
Gerd Möckel
19:30 Uhr
4 min.
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Ab Freitag verwandelt sich das Zwickauer Flugplatzgelände wieder in ein Mekka für Trabant-Liebhaber aus allen Ecken des Landes.
Historische Fahrzeuge bestaunen oder Musik unter freiem Himmel genießen: Der Veranstaltungskalender im Landkreis Zwickau bietet bunte Unterhaltung. Wir haben ein Dutzend Anregungen für Sie ausgewählt.
Thomas Croy
20.08.2025
4 min.
Pleite abgewendet: Traditionsbetrieb aus dem Erzgebirge findet Investor im Ausland
Die Investoren aus Indien zu Besuch in Lauter: Pascoal Dantas, Andreas Huhn, Himanshu Patel, Sven Huhn, Amit Kalra und Oliver Knauf (v. l.) gehen nun gemeinsame Wege.
Eine Firma mit Sitz in Indien investiert in die Omeras GmbH aus Lauter. Der Geschäftsführer erklärt, was das für das Portfolio und die Belegschaft bedeutet.
Anna Neef
19:30 Uhr
4 min.
Pikachu erobert Zwickau: Kevin Linkenheil eröffnet den ersten Sammelkartenladen der Stadt
Kevin Linkenheil will in seinem neuen Café regelmäßig Turniere veranstalten.
So etwas gab es in Zwickau noch nicht: In Kevin Linkenheils neuem Café kommen Pokémon- und Yu-Gi-Oh!-Fans auf ihre Kosten. Was erwartet einen in diesem Laden?
Leona Müller
