In vogtländischem Freibad steppt der Bär

Das Badewannenrennen war der Höhepunkt beim Badfest in Kottengrün. Und noch etwas stach heraus.

Sonne, Wasser und gute Laune: Am Wochenende lockte das traditionelle Badfest wieder zahlreiche Besucher in das Kottengrüner Freibad. Höhepunkt war wie immer das Badewannenrennen. Neun Teams traten an - mit phantasievoll dekorierten Booten – mal mit Piratenflagge, mal mit Blumen geschmückt. Am Ende jubelten die „Dorfteichwikinger“, die...