In vogtländischem Schloss geht es um die Spitze

Die vogtländische Autorin Anett Klose stellt am Freitag in Treuen ihre neue Romanreihe vor. Ein Plauener Original spielt darin die Hauptrolle.

Umgeben von historischer Kulisse liest Anett Klose am Freitagabend im Treuener Schloss aus ihrem jüngsten Werk. „Der Stoff des Schicksals – Die Spitzensaga“, heißt der mehrteilige Roman mit Heimatbezug. Dabei handelt es sich um eine Familiensaga. Die Autorin ist selbst gebürtige Plauenerin und hat die Geschichte rund um eine...