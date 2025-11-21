In welchem Dorf im Vogtland die Kita-Betreuung teurer wird

Eltern, die ihre Sprösslinge in den kommunalen Einrichtungen unterbringen, müssen ab 2026 in Ellefeld mehr Geld mitbringen. Beiträge steigen um bis zu 31 Euro pro Kind und Monat.

Die Entscheidung ist den Ellefelder Gemeinderäten zur Sitzung alles andere als leicht gefallen: Ab 1 Januar 2026 erhöhen sich Elternbeiträge für die Betreuung in der kommunalen „Kinderwelt" und im Grundschulhort. Ein Krippenplatz kostet dann 297,75 Euro pro Monat und wochentäglich neunstündigem Besuch. Das sind 31 Euro mehr als bisher.