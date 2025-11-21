Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Beim Thema Elternbeiträge war die Beschlussfassung von Bauschmerzen begleitet.
Beim Thema Elternbeiträge war die Beschlussfassung von Bauschmerzen begleitet. Bild: Sylvia Dienel
Beim Thema Elternbeiträge war die Beschlussfassung von Bauschmerzen begleitet.
Beim Thema Elternbeiträge war die Beschlussfassung von Bauschmerzen begleitet. Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
In welchem Dorf im Vogtland die Kita-Betreuung teurer wird
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eltern, die ihre Sprösslinge in den kommunalen Einrichtungen unterbringen, müssen ab 2026 in Ellefeld mehr Geld mitbringen. Beiträge steigen um bis zu 31 Euro pro Kind und Monat.

Die Entscheidung ist den Ellefelder Gemeinderäten zur Sitzung alles andere als leicht gefallen: Ab 1 Januar 2026 erhöhen sich Elternbeiträge für die Betreuung in der kommunalen „Kinderwelt“ und im Grundschulhort. Ein Krippenplatz kostet dann 297,75 Euro pro Monat und wochentäglich neunstündigem Besuch. Das sind 31 Euro mehr als bisher....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:33 Uhr
2 min.
Rotop weitet Produktion von Radiopharmaka aus
Die Firma Rotop Pharmaka GmbH in Dresden-Rossendorf weitet ihre Produktion von Radiopharmaka aus (Archivbild).
Radiopharmaka sind Medikamente mit Strahlkraft. Sie werden in der Nuklearmedizin eingesetzt, um etwa Krebs zu diagnostizieren. Die Firma Rotop will den Bereich investieren.
05.11.2025
3 min.
Höhere Einnahmen durch die Grundsteuerreform im Vogtland? Wie die Bilanz der Gemeinde Ellefeld ausfällt
Über die Mehreinnahmen durch die Grundsteuerreform hat Ellefeld informiert.
Seit diesem Jahr gilt die neue Grundsteuer. Höhere Einnahmen sollten die Kommunen damit nicht erzielen. Die Gemeinde Ellefeld hat nun informiert, ob das der Fall ist.
Florian Wunderlich
13:35 Uhr
2 min.
Judith Schalansky erhält Hamburger Lessing-Preis 2025
Die Autorin Judith Schalansky erhält den mit 20.000 Euro dotierten Lessing-Preis 2025 der Hansestadt Hamburg. (Archivbild)
Judith Schalansky wird für ihre literarische Vielseitigkeit mit dem Hamburger Lessing-Preis 2025 ausgezeichnet. Das Stipendium des Lessing-Preises wiederum geht an die Schriftstellerin Anja Kampmann.
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
18.11.2025
4 min.
Zu hohe Radonwerte in Grundschule im Vogtland: „Wir sind in der Pflicht etwas zu tun“
Die unterschätzte Gefahr aus dem Boden: Das geruchlose Radon kann langfristig zu Gesundheitsschäden führen. In vielen Gebäuden werden Grenzwerte überschritten.
Das Gas ist in jedem dritten Gebäude im Vogtland über den Grenzwerten. In Ellefeld soll nun eine neue Messung in der Grundschule erfolgen und Lösungen gefunden werden. Warum Radon gefährlich ist.
Florian Wunderlich
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
Mehr Artikel