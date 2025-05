Iraner kocht für Brotkorb-Besucher im Vogtland

Ahmad Asadi ist begeisterter Koch. Weil er so gut aufgenommen wurde, kocht er gerne für andere. Den Besuchern des Brotkorb servierte er ein leckeres Festtagsessen. Was treibt ihn an?

Klöße, vogtländisches Gulasch und Mischgemüse hat Ahmad Asadi für 50 Besucher des Brotkorb zubereitet und finanziert. Zwei Mal im Jahr lädt der 47-jährige Koch aus dem Iran Menschen zum Essen ein. Damit will er seine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, sagt Johannes Röger von der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) in Auerbach. Dort waren...