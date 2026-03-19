Jung und noch heimatlos: Vogtländische Musikwerkstatt sucht Probenraum

Im April wird der jüngste Grünbacher Verein ein Jahr alt. Als Zusammenschluss gestandener Musiker und solcher, die es werden wollen, bauen die Mitglieder vor allem auf Nachwuchsförderung.

Laut, trinkfest, kapriziös. Musikern eilt gerne ein zweifelhafter Ruf voraus. Wer der noch jungen Grünbacher Musikwerkstatt ein Dach über dem Kopf bieten will, bekommt es allerdings mit einer pflegeleichten Truppe zu tun. Nach wie vor sind ihre aktuell 25 Mitglieder auf Heimatsuche. Ein benötigter Probenraum müsse nicht unbedingt in Grünbach... Laut, trinkfest, kapriziös. Musikern eilt gerne ein zweifelhafter Ruf voraus. Wer der noch jungen Grünbacher Musikwerkstatt ein Dach über dem Kopf bieten will, bekommt es allerdings mit einer pflegeleichten Truppe zu tun. Nach wie vor sind ihre aktuell 25 Mitglieder auf Heimatsuche. Ein benötigter Probenraum müsse nicht unbedingt in Grünbach...