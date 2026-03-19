Jung und noch heimatlos: Vogtländische Musikwerkstatt sucht Probenraum

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Der Verein Musikwerkstatt Grünbach steht allen Interessierten vom Laien bis zum Profi offen. Vor allem junge Talente sollen gefördert werden und sich präsentieren können.
Der Verein Musikwerkstatt Grünbach steht allen Interessierten vom Laien bis zum Profi offen. Vor allem junge Talente sollen gefördert werden und sich präsentieren können. Foto: Sylvia Dienel
Richard Schaller von der Musikschule Vogtland hat die zweite Sitzung bespielt. Der 11-jährige Reichenbacher ging aus dem jüngsten Wettbewerb „Jugend musiziert" als Preisträger hervor.
Richard Schaller von der Musikschule Vogtland hat die zweite Sitzung bespielt. Der 11-jährige Reichenbacher ging aus dem jüngsten Wettbewerb „Jugend musiziert" als Preisträger hervor. Foto: Sylvia Dienel
Vereinschef Andreas Groth (links), hier mit Hannes Ebert, gehört zum musikalischen Urgestein.
Vereinschef Andreas Groth (links), hier mit Hannes Ebert, gehört zum musikalischen Urgestein. Foto: David Rötzschke/Archiv
Der Verein Musikwerkstatt Grünbach steht allen Interessierten vom Laien bis zum Profi offen. Vor allem junge Talente sollen gefördert werden und sich präsentieren können.
Der Verein Musikwerkstatt Grünbach steht allen Interessierten vom Laien bis zum Profi offen. Vor allem junge Talente sollen gefördert werden und sich präsentieren können. Foto: Sylvia Dienel
Richard Schaller von der Musikschule Vogtland hat die zweite Sitzung bespielt. Der 11-jährige Reichenbacher ging aus dem jüngsten Wettbewerb „Jugend musiziert" als Preisträger hervor.
Richard Schaller von der Musikschule Vogtland hat die zweite Sitzung bespielt. Der 11-jährige Reichenbacher ging aus dem jüngsten Wettbewerb „Jugend musiziert" als Preisträger hervor. Foto: Sylvia Dienel
Vereinschef Andreas Groth (links), hier mit Hannes Ebert, gehört zum musikalischen Urgestein.
Vereinschef Andreas Groth (links), hier mit Hannes Ebert, gehört zum musikalischen Urgestein. Foto: David Rötzschke/Archiv
Auerbach
Jung und noch heimatlos: Vogtländische Musikwerkstatt sucht Probenraum
Von Sylvia Dienel
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Im April wird der jüngste Grünbacher Verein ein Jahr alt. Als Zusammenschluss gestandener Musiker und solcher, die es werden wollen, bauen die Mitglieder vor allem auf Nachwuchsförderung.

Laut, trinkfest, kapriziös. Musikern eilt gerne ein zweifelhafter Ruf voraus. Wer der noch jungen Grünbacher Musikwerkstatt ein Dach über dem Kopf bieten will, bekommt es allerdings mit einer pflegeleichten Truppe zu tun. Nach wie vor sind ihre aktuell 25 Mitglieder auf Heimatsuche. Ein benötigter Probenraum müsse nicht unbedingt in Grünbach...
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