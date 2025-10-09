Keine Konkurrenz zu Youtube: Auf welche Botschaft ein junger Pastor im Vogtland setzt

Auerbach
Nach über einem Jahr Vakanz hat die hat die Evangelisch-methodistische Kirche (EmK) in Ellefeld einen neuen Pastor. Was Felix Süß in diesem Amt erreichen will.
Drei Orte gehören zum Dienstbereich des jungen EmK-Pastors, der in Ellefeld wohnt. Er ist für die Gemeinden in Ellefeld, Falkenstein und Werda zuständig. Ganz unbekannt ist Felix Süß hier nicht. Bevor er sein Studium an der Theologischen Hochschule in Reutlingen begann, absolvierte er ein Praktikumsjahr im Vogtland. Es ist nicht...
