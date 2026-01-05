MENÜ
  • Warum ein Pfarrer aus dem Vogtland Menschen in der Ukraine hilft: „Richtig sicher ist man nirgends“

Felix Süß aus Ellefeld und Arnd Seidel aus Gablenz brachten Hilfsgüter nach Cherson.
Große Freude über die Hilfe aus Deutschland bei Natalia und Yuri Shevchenko
Netze zum Schutz vor Drohnen überspannen die Zufahrtsstraße.
Dieses Lebensmittelgeschäft wurde schon zum dritten Mal zerstört.
Felix Süß aus Ellefeld und Arnd Seidel aus Gablenz brachten Hilfsgüter nach Cherson.
Große Freude über die Hilfe aus Deutschland bei Natalia und Yuri Shevchenko
Netze zum Schutz vor Drohnen überspannen die Zufahrtsstraße.
Dieses Lebensmittelgeschäft wurde schon zum dritten Mal zerstört.
Auerbach
Warum ein Pfarrer aus dem Vogtland Menschen in der Ukraine hilft: „Richtig sicher ist man nirgends“
Von Margitta Rosenbaum
Kurz vor Weihnachten war Felix Süß, Pastor der Evangelisch-methodistischen Kirche, im Kriegsgebiet von Cherson, um Hilfsgüter zu überbringen. Was er erlebt hat, wird er nicht vergessen.

Lange habe er sich und Gott gefragt, ob er sich wirklich auf diese gefährliche Reise einlassen solle. Im Rückblick fühlt er sich bestätigt und beschenkt. „Ich halte es für ein Privileg, helfen zu können", sagt Felix Süß, der Pastor der Evangelisch-methodistischen Kirche. Schon mehrmals hat er die Ukraine besucht. Doch so nah ins...
Mehr Artikel