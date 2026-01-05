Warum ein Pfarrer aus dem Vogtland Menschen in der Ukraine hilft: „Richtig sicher ist man nirgends“

Kurz vor Weihnachten war Felix Süß, Pastor der Evangelisch-methodistischen Kirche, im Kriegsgebiet von Cherson, um Hilfsgüter zu überbringen. Was er erlebt hat, wird er nicht vergessen.

Lange habe er sich und Gott gefragt, ob er sich wirklich auf diese gefährliche Reise einlassen solle. Im Rückblick fühlt er sich bestätigt und beschenkt. „Ich halte es für ein Privileg, helfen zu können", sagt Felix Süß, der Pastor der Evangelisch-methodistischen Kirche. Schon mehrmals hat er die Ukraine besucht. Doch so nah ins...