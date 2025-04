Kinderwünsche werden wahr: So wird der Außenbereich im Freizeitzentrum in Falkenstein umgebaut

Das Außengelände des Begegnungszentrums in Falkenstein wird neugestaltet. Der Stadtrat hat zugestimmt, trotz Sicherheitsbedenken. Welche Bedenken vorliegen und was geplant ist.

Die Kinder und Jugendlichen des Begegnungszentrums Vitamin B an der Friedrich-Engels-Straße in Falkenstein können sich in diesem Jahr auf die Neugestaltung des Außenbereichs freuen. Den Auftrag für den Umbau hat der Stadtrat auf den Weg gebracht. Im Vorfeld habe es zusammen mit den Kindern und Jugendlichen eine Ideensammlung gegeben, wie das...