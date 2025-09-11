Kirmes in kleinem vogtländischen Ort für jedes Wetter bereit

Auerbach
Beerheide feiert am 20. und 21. September nach altem Brauch. Bewährtes wie das Kindersportfest ist dabei, aber auch Neues: Zum ersten Mal gibt es Kino.
Die Kirmesvorbereitungen im Auerbacher Ortsteil Beerheide sind so gut wie abgeschlossen. Das Fest startet am Samstag, 20. September, 18 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Kirche. Tags darauf ist der Freizeitpark am Kulturhaus Schauplatz einer neuen Kindersportfest-Ausgabe mit sechs Stationen. Daran schließen sich Frühschoppen und Siegerehrung...
