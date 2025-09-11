Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Freizeitpark am Beerheider Kulturhaus geht es am Wochenende gemütlich und sportlich zu. Bild: Sylvia Dienel
Im Freizeitpark am Beerheider Kulturhaus geht es am Wochenende gemütlich und sportlich zu. Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Kirmes in kleinem vogtländischen Ort für jedes Wetter bereit
Von Sylvia Dienel
Beerheide feiert am 20. und 21. September nach altem Brauch. Bewährtes wie das Kindersportfest ist dabei, aber auch Neues: Zum ersten Mal gibt es Kino.

Die Kirmesvorbereitungen im Auerbacher Ortsteil Beerheide sind so gut wie abgeschlossen. Das Fest startet am Samstag, 20. September, 18 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Kirche. Tags darauf ist der Freizeitpark am Kulturhaus Schauplatz einer neuen Kindersportfest-Ausgabe mit sechs Stationen. Daran schließen sich Frühschoppen und Siegerehrung...
