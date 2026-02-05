Kleiner vogtländischer Ort klotzt ran: Feuerwehr-Anbau bald nach oben dicht

Auf dem Weg zu einem modernen Feuerwehrgerätehaus hat Bergens Gemeinderat die nächsten drei Beschlüsse gefasst. Jetzt sind Sanitärbereich, Dach- und Klempnerarbeiten an der Reihe.

Das Ziel ist ehrgeizig. Wenn alles wie am Schnürchen läuft, kann die Modernisierung des Feuerwehrgerätehauses im Bergener Ortszentrum noch dieses Jahr ihren Abschluss finden. Los ging es Anfang Dezember 2025 mit der Grundsteinlegung. Das Fundament ist gegossen, Fußboden verlegt und erste Wände stehen dort, wo der Neubau an das fast 60 Jahren...