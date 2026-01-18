MENÜ
  • Kleiner vogtländischer Ort vervollständigt Weltkriegsdenkmal - auf welches düstere Thema man dabei gestoßen ist

105 Gefallene finden bislang auf dem Denkmal Berücksichtigung.
105 Gefallene finden bislang auf dem Denkmal Berücksichtigung. Bild: Sylvia Dienel
105 Gefallene finden bislang auf dem Denkmal Berücksichtigung. Bild: Sylvia Dienel
105 Gefallene finden bislang auf dem Denkmal Berücksichtigung. Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Kleiner vogtländischer Ort vervollständigt Weltkriegsdenkmal - auf welches düstere Thema man dabei gestoßen ist
Von Sylvia Dienel
Exakt 105 in Stein gemeißelte Namen erinnern im Reumtengrüner Dorfzentrum an Opfer des 2. Weltkrieges. Recherchen von Ivonne Fuhrmann haben jetzt ergeben, dass 15 Personen fehlen. Was man tun will.

Das Denkmal für Reumtengrüner Opfer des 2. Weltkriegs steht seit 1998 an seinem Platz mitten im Dorf. 105 Namen sind dort in Granit gehauen. Zur ersten Ratssitzung im neuen Jahr brachte Ortsvorsteher Uwe Ebert (Bürgerinitiative) die Information mit, dass etliche Namen fehlen. Entsprechende Hinweise lieferten jüngst zwei...
Mehr Artikel