Kleinstes Dorf im Vogtland punktet mit XXL-Weihnachtsbaum: „Meine Fresse, ist das hoch“

Gerade mal 27 Menschen wohnen im Auerbacher Ortsteil Albertsberg. Doch mit fast 30 Metern haben sie den größten Weihnachtsbaum in ganz Sachsen. Findet dort der kleinste Weihnachtsmarkt des Vogtlands statt?

Der Dorfälteste hat den Baum gerettet. „Das ist mein Lieblingsbaum, der bleibt hier“, sagt Jürgen Mühlich. Nach eigenen Worten hatte sich der 79-jährige Albertsberger gegenüber den Männern aus Leipzig sogar noch sehr viel drastischer ausgedrückt. Diese waren 2022 auf der Suche nach einem Weihnachtsbaum für die Messestadt. Doch die... Der Dorfälteste hat den Baum gerettet. „Das ist mein Lieblingsbaum, der bleibt hier“, sagt Jürgen Mühlich. Nach eigenen Worten hatte sich der 79-jährige Albertsberger gegenüber den Männern aus Leipzig sogar noch sehr viel drastischer ausgedrückt. Diese waren 2022 auf der Suche nach einem Weihnachtsbaum für die Messestadt. Doch die...