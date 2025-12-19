MENÜ
  • Kleinstes Dorf im Vogtland punktet mit XXL-Weihnachtsbaum: „Meine Fresse, ist das hoch“

Er ist ihr ganzer Stolz: Mirko Fritzsche (links) und Marco Thoß haben den Albertsberger Weihnachtsbaum geschmückt.
Er ist ihr ganzer Stolz: Mirko Fritzsche (links) und Marco Thoß haben den Albertsberger Weihnachtsbaum geschmückt. Bild: David Rötzschke
Erst im direkten Vergleich mit dem Haus zeigt sich, wie groß der Baum links daneben wirklich ist. Doch die Lichterketten sieht man um diese Tageszeit natürlich noch nicht.
Erst im direkten Vergleich mit dem Haus zeigt sich, wie groß der Baum links daneben wirklich ist. Doch die Lichterketten sieht man um diese Tageszeit natürlich noch nicht. Bild: David Rötzschke
Verschiedene Drohnen haben verschiedene Ergebnisse geliefert. Diese hier kommt auf eine Baumhöhe von 27 Metern.
Verschiedene Drohnen haben verschiedene Ergebnisse geliefert. Diese hier kommt auf eine Baumhöhe von 27 Metern. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Kleinstes Dorf im Vogtland punktet mit XXL-Weihnachtsbaum: „Meine Fresse, ist das hoch“
Redakteur
Von Gunter Niehus
Gerade mal 27 Menschen wohnen im Auerbacher Ortsteil Albertsberg. Doch mit fast 30 Metern haben sie den größten Weihnachtsbaum in ganz Sachsen. Findet dort der kleinste Weihnachtsmarkt des Vogtlands statt?

Der Dorfälteste hat den Baum gerettet. „Das ist mein Lieblingsbaum, der bleibt hier“, sagt Jürgen Mühlich. Nach eigenen Worten hatte sich der 79-jährige Albertsberger gegenüber den Männern aus Leipzig sogar noch sehr viel drastischer ausgedrückt. Diese waren 2022 auf der Suche nach einem Weihnachtsbaum für die Messestadt. Doch die...
Mehr Artikel