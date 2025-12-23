Fest der Superlative: Vor dem größten Weihnachtsbaum des Vogtlands findet der kleinste Weihnachtsmarkt statt

Auerbach
Der letzte Weihnachtsmarkt in diesem Jahr ist für den 24. Dezember in Albertsberg angekündigt. Wie es dazu kam.
Er hat es doch noch geschafft. Marko Thoß hat eine Bude aufgetrieben und lädt für den 24. Dezember zum Weihnachtsmarkt in Albertsberg ein. Der kurzfristig zustande gekommene Markt kann sich mit einer Reihe von Superlativen schmücken. Er ist der letzte des Jahres im Vogtland. Da er von 10 bis 14 Uhr stattfindet, wohl auch der kürzeste. Der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.