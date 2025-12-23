MENÜ
  • Fest der Superlative: Vor dem größten Weihnachtsbaum des Vogtlands findet der kleinste Weihnachtsmarkt statt

Mirko Fritzsche (links) und Marco Thoss sind stolz auf ihren Weihnachtsbaum.
Mirko Fritzsche (links) und Marco Thoss sind stolz auf ihren Weihnachtsbaum. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Fest der Superlative: Vor dem größten Weihnachtsbaum des Vogtlands findet der kleinste Weihnachtsmarkt statt
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der letzte Weihnachtsmarkt in diesem Jahr ist für den 24. Dezember in Albertsberg angekündigt. Wie es dazu kam.

Er hat es doch noch geschafft. Marko Thoß hat eine Bude aufgetrieben und lädt für den 24. Dezember zum Weihnachtsmarkt in Albertsberg ein. Der kurzfristig zustande gekommene Markt kann sich mit einer Reihe von Superlativen schmücken. Er ist der letzte des Jahres im Vogtland. Da er von 10 bis 14 Uhr stattfindet, wohl auch der kürzeste. Der...
