In diesem Zustand wird der frühere Badchef Ralf Voigtländer „sein Bad“ nicht mehr lange betrachten können.
In diesem Zustand wird der frühere Badchef Ralf Voigtländer „sein Bad“ nicht mehr lange betrachten können.
Auerbach
Kletterwand-Dilemma im Auerbacher Schwimmbad: Badelust oder Badefrust?
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Reaktionen auf das Waldsportbad-Entwicklungskonzept sind im Heimatort Rebesgrün zweigeteilt: Dass es bleibt, wird begrüßt. Dass dafür Kröten zu schlucken sind, kommt weniger gut an.

Still ruht der „See“ im Waldsportbad Rebesgrün. Ein paar Meter weiter brodelt es unter der Oberfläche – wenn auch leise. Zur jüngsten Ortschaftsratssitzung kam das Thema Badzukunft wieder auf den Tisch. Ein Entwicklungskonzept war Anfang November in Auerbach vorgestellt und mit gemischten Gefühlen aufgenommen worden. Weil Fragen offen...
Mehr Artikel