Knallbunt oder einfach nur golden: Im Vogtland kann man die Lieblingstasche selbst designen

Zum Jubiläum muss es immer etwas Goldenes sein. Da macht die Firma Vowalon Treuen zu ihrem 125-Jährigen keine Ausnahme. Fündig werden Modebewusste im firmeneigenen Taschen-Shop.

Die Firma Vowalon Treuen stellt Kunstleder für Möbel, Autos, Spezialkleidung und technische Anwendungen her - und die gute alte Wachstuchdecke. Was für manche noch unterm Radar läuft, ist das Label „Vowa-Bag". Taschen in allen Farben und Formen werden seit 2018 dort gefertigt. Und die Kollektion wächst und wächst. Zum 125. Jubiläum gibt...