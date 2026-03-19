Kommt das MDR-Jump-Osterfeuer nach Auerbach? Stadt und Sender nennen neue Details

Stars wie Leony und Riku Rajamaa treten in Auerbach auf – falls das MDR-Osterfeuer hier stattfindet. Jetzt gibt es neue Infos dazu. Unterdessen hat der Sender eine Änderung beim Voting vorgenommen.

Viele Tage konnte sich Auerbach auf dem 1. Platz behaupten. Seit Donnerstag ist es wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der Drei-Türme-Stadt und Olbernhau im Erzgebirgskreis. Doch noch ist nicht entschieden, wo das Osterfeuer des Radiosenders MDR Jump am Karsamstag, 4. April, stattfinden wird. Viele Tage konnte sich Auerbach auf dem 1. Platz behaupten. Seit Donnerstag ist es wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der Drei-Türme-Stadt und Olbernhau im Erzgebirgskreis. Doch noch ist nicht entschieden, wo das Osterfeuer des Radiosenders MDR Jump am Karsamstag, 4. April, stattfinden wird.