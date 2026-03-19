Kommt das MDR-Jump-Osterfeuer nach Auerbach? Stadt und Sender nennen neue Details

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Dass man mit dem MDR in Auerbach an der Schlossarena feiern kann, bewiesen der Sender und die Stadt schon 2019, als die MDR-Jump Sommer-Arena dort stattfand.
Dass man mit dem MDR in Auerbach an der Schlossarena feiern kann, bewiesen der Sender und die Stadt schon 2019, als die MDR-Jump Sommer-Arena dort stattfand. Foto: David Rötzschke/Archiv
Aus Platzgründen würde das Feuer in Auerbach einen symbolischen Charakter bekommen und deutlich kleiner ausfallen als beim Osterfeuer 2024 in Plauen.
Aus Platzgründen würde das Feuer in Auerbach einen symbolischen Charakter bekommen und deutlich kleiner ausfallen als beim Osterfeuer 2024 in Plauen. Foto: Christian Schubert/Archiv
Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde geben den Siegerort am 30. März in ihrer Radiosendung bei MDR Jump bekannt.
Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde geben den Siegerort am 30. März in ihrer Radiosendung bei MDR Jump bekannt. Foto: Christian Schubert/Archiv
Dass man mit dem MDR in Auerbach an der Schlossarena feiern kann, bewiesen der Sender und die Stadt schon 2019, als die MDR-Jump Sommer-Arena dort stattfand.
Dass man mit dem MDR in Auerbach an der Schlossarena feiern kann, bewiesen der Sender und die Stadt schon 2019, als die MDR-Jump Sommer-Arena dort stattfand. Foto: David Rötzschke/Archiv
Aus Platzgründen würde das Feuer in Auerbach einen symbolischen Charakter bekommen und deutlich kleiner ausfallen als beim Osterfeuer 2024 in Plauen.
Aus Platzgründen würde das Feuer in Auerbach einen symbolischen Charakter bekommen und deutlich kleiner ausfallen als beim Osterfeuer 2024 in Plauen. Foto: Christian Schubert/Archiv
Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde geben den Siegerort am 30. März in ihrer Radiosendung bei MDR Jump bekannt.
Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde geben den Siegerort am 30. März in ihrer Radiosendung bei MDR Jump bekannt. Foto: Christian Schubert/Archiv
Auerbach
Kommt das MDR-Jump-Osterfeuer nach Auerbach? Stadt und Sender nennen neue Details
Redakteur
Von Florian Wunderlich
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Stars wie Leony und Riku Rajamaa treten in Auerbach auf – falls das MDR-Osterfeuer hier stattfindet. Jetzt gibt es neue Infos dazu. Unterdessen hat der Sender eine Änderung beim Voting vorgenommen.

Viele Tage konnte sich Auerbach auf dem 1. Platz behaupten. Seit Donnerstag ist es wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der Drei-Türme-Stadt und Olbernhau im Erzgebirgskreis. Doch noch ist nicht entschieden, wo das Osterfeuer des Radiosenders MDR Jump am Karsamstag, 4. April, stattfinden wird.
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