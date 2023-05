Treuen.

Zum Konzert für Trompete und Orgel wird für Sonntag in die St.-Bartholomäus-Kirche Treuen eingeladen. Es beginnt um 19.30 Uhr. Solisten sind Alexander Lenk (Trompete) und Friedrich Pilz (Orgel). Friedrich Pilz arbeitet seit seinem Studium als Kantor in der Kirchgemeinde Breitenbrunn. Alexander Lenk ist als Musiklehrer und freiberuflicher Trompeter tätig. Seit 2010 musizieren sie in der Besetzung Orgel und Trompete zusammen. In ihrem derzeitigen Konzertprogramm erklingen Werke von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel und Georg Philipp Telemann. (lh)