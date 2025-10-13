Krankenhausreform steht bevor: Was kommt im Vogtland auf das Kreiskrankenhaus Obergöltzsch in Rodewisch zu?

Auerbach
Das Klinikum Obergöltzsch plant für 2026 Investitionen in Medizintechnik. Ein ausgeglichener Wirtschaftsplan wurde bereits beschlossen.
Das Klinikum Obergöltzsch in Rodewisch in Trägerschaft des Vogtlandkreises erwartet im nächsten Jahr ein ausgeglichenes Ergebnis. Das geht aus dem von Verwaltungsdirektor Jörg Barzik erstellten Wirtschaftsplan hervor.
