Regionale Nachrichten und News
  • Krankenhausreform steht bevor: Was kommt im Vogtland auf das Kreiskrankenhaus Obergöltzsch in Rodewisch zu?

Das Klinikum Obergöltzsch in Rodewisch. Träger des Krankenhauses ist der Vogtlandkreis.
Das Klinikum Obergöltzsch in Rodewisch. Träger des Krankenhauses ist der Vogtlandkreis. Bild: David Rötzschke
Das Klinikum Obergöltzsch in Rodewisch. Träger des Krankenhauses ist der Vogtlandkreis.
Das Klinikum Obergöltzsch in Rodewisch. Träger des Krankenhauses ist der Vogtlandkreis. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Krankenhausreform steht bevor: Was kommt im Vogtland auf das Kreiskrankenhaus Obergöltzsch in Rodewisch zu?
Redakteur
Von Uwe Selbmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Klinikum Obergöltzsch plant für 2026 Investitionen in Medizintechnik. Ein ausgeglichener Wirtschaftsplan wurde bereits beschlossen.

Das Klinikum Obergöltzsch in Rodewisch in Trägerschaft des Vogtlandkreises erwartet im nächsten Jahr ein ausgeglichenes Ergebnis. Das geht aus dem von Verwaltungsdirektor Jörg Barzik erstellten Wirtschaftsplan hervor.
