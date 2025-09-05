Kratzer im Skoda-Lack: Verursacher wird im Vogtland gesucht

Für den Besitzer eines Skoda Karoq ein schlechter Tag: Ein Unbekannter fügte dem Auto Schaden zu.

Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag entstand ein Schaden von 5000 Euro. Der Verursacher flüchtete unerkannt. Donnerstagnachmittag parkte ein Mann seinen blauen Skoda Karoq auf der Rudolf-Breitscheid-Straße in Falkenstein, gegenüber der Einmündung des Lochsteinwegs. Im Laufe des Nachmittags fuhr offenbar eine unbekannte Person mit einem...