Küchenschlacht der Nachwuchsköche: 23-Jähriger ist bester Jungkoch im Vogtland

Auerbach
Beim Wettkochen im Falkensteiner Berufsschulzentrum hat Khoi Tran am Samstag fünf Mitbewerber auf die Plätze verwiesen. Warum so viel Einsatzbereitschaft junger Menschen nicht selbstverständlich ist.
Zum Auftakt panierter Blumenkohl und geröstetes Baguette auf einem Hauch von Rote-Bete-Carpaccio und danach gefüllte Hähnchenkeulen-Ballotine in Rotweinsauce mit dreierlei Beilagen: Speck-Rosenkohl, Kartoffelpüree, Karotten. So sah beim Talent-Wettbewerb um den Moosmann-Pokal am Samstagvormittag im Falkensteiner Berufsschulzentrum das...
