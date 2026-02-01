MENÜ
  • Küchenschlacht der Nachwuchsköche: 23-Jähriger ist bester Jungkoch im Vogtland

Er hat die Jury am meisten überzeugt: Khoi Tran aus Plauen hat den Kochwettbewerb um den Moosmann-Pokal am Samstag in Falkenstein gewonnen.
Er hat die Jury am meisten überzeugt: Khoi Tran aus Plauen hat den Kochwettbewerb um den Moosmann-Pokal am Samstag in Falkenstein gewonnen. Bild: David Rötzschke
Die Jury bestand aus fünf Mitgliedern. Sie kosteten sich durch die Gerichte der sechs Wettbewerbsteilnehmer.
Die Jury bestand aus fünf Mitgliedern. Sie kosteten sich durch die Gerichte der sechs Wettbewerbsteilnehmer. Bild: David Rötzschke
Charlotte Jahnke war dem Sieger dicht auf den Fersen.
Charlotte Jahnke war dem Sieger dicht auf den Fersen. Bild: David Rötzschke
Lukas Krause wusste ebenfalls zu überzeugen.
Lukas Krause wusste ebenfalls zu überzeugen. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Küchenschlacht der Nachwuchsköche: 23-Jähriger ist bester Jungkoch im Vogtland
Von Sylvia Dienel
Beim Wettkochen im Falkensteiner Berufsschulzentrum hat Khoi Tran am Samstag fünf Mitbewerber auf die Plätze verwiesen. Warum so viel Einsatzbereitschaft junger Menschen nicht selbstverständlich ist.

Zum Auftakt panierter Blumenkohl und geröstetes Baguette auf einem Hauch von Rote-Bete-Carpaccio und danach gefüllte Hähnchenkeulen-Ballotine in Rotweinsauce mit dreierlei Beilagen: Speck-Rosenkohl, Kartoffelpüree, Karotten. So sah beim Talent-Wettbewerb um den Moosmann-Pokal am Samstagvormittag im Falkensteiner Berufsschulzentrum das...
