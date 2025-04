Künstler Ulrich Eisenfeld verewigt sich im Goldenen Buch von Falkenstein

Der gebürtige Falkensteiner zeigt nun auch seine künstlerische Handschrift. Der Umfang überrascht.

Der heute bei Kreischa lebende Künstler Ulrich Eisenfeld hat sich am Freitag, 28. März, in das Goldene Buch der Stadt Falkenstein eingetragen. Eisenfeld hatte 1939 in Falkenstein das Licht der Welt erblickt. Bereits am Donnerstag wurde in der Sparkasse seine Ausstellung „Stationen aus 60 Jahren künstlerischer Arbeit“ eröffnet, die bis zum...