  • Lädt Auerbachs neuer Radweg unfreiwillig zum Rasen ein? – „Wenn dort keine Poller stehen, wird das eine Rennstrecke“

Mit der Umstufung des Radweges ist die Nutzung für motorisierte Fahrzeuge verboten. Bild: Joachim Thoß/Archiv
Mit der Umstufung des Radweges ist die Nutzung für motorisierte Fahrzeuge verboten. Bild: Joachim Thoß/Archiv
Auerbach
Lädt Auerbachs neuer Radweg unfreiwillig zum Rasen ein? – „Wenn dort keine Poller stehen, wird das eine Rennstrecke“
Von Florian Wunderlich
Die Stadt Auerbach hat eine Umstufung der neuen Fahrradstraße auf den Weg gebracht. Damit ist der Weg für einige Nutzer gesperrt. Sicherstellen sollen das neue Poller. Doch es gibt ein Problem.

Vor wenigen Wochen ist ein neuer Radweg am Neuberg in Auerbach entstanden. Die rund 2,2 Kilometer lange Strecke zwischen Rempesgrün und Ellefeld ist Anfang August offiziell freigegeben worden. Der Stadtrat in Auerbach hat nun eine Umstufung der Gemeindeverbindungsstraße auf den Weg gebracht. Dem Beschluss zufolge ist die entstandene...
