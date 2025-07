Landesgartenschau 2029 im Göltzschtal: Was für eine bessere Anbindung geplant ist

Für die Landesgartenschau 2029 im Vogtland sind Verbesserungen bei Straßen und Brücken geplant. Auch über autonomes Fahren denkt man nach.

Wie soll die Infrastruktur im Göltzschtal verbessert werden? Über den Stand der Planungen für die Landesgartenschau (Laga) in Auerbach und Rodewisch 2029 hat sich am Montag Barbara Meyer, Staatssekretärin in Sachsens Infrastrukturministerium, informiert. Im Fokus standen die geplante Freilegung der Göltzsch sowie der Bau eines Kreisverkehrs...