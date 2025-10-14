Laster nimmt Vorfahrt in Falkenstein: Frau muss ins Krankenhaus

Auerbach
Bei einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Auto ist eine Frau verletzt worden. Bei ihrem Audi handelt es sich womöglich um einen Totalschaden.
Am Montagmittag hat sich gegen 12.15 Uhr in Falkenstein ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei bog ein 47-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem MAN von der Theodor-Körner-Straße nach links in die Oelsnitzer Straße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 57-jährigen Audi-Fahrerin, die aus Richtung Carolaplatz kam. Durch den Zusammenstoß...
