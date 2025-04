Letzte Hoffnung Restplatzbörse: Warum die Auerbacher Feuerwehr Probleme mit der Fortbildung ihrer Chefs hat

Fast 30 Lehrgänge und Fortbildungen hat Auerbachs Feuerwehr 2024 an der Landesfeuerwehrschule gebucht. Zusagen gab es nur für sieben. Welche Möglichkeiten bleiben?

Die Freiwillige Feuerwehr Auerbach gehört zu den kreisweit am besten ausgerüsteten. Auch die Kooperation zwischen den fünf Ortswehren läuft wie am Schnürchen. Trotzdem brennt der Schuh. Und zwar bei bei Ausbildungen auf Führungsebene. Die gibt es nur an der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen in Nardt. Seit einiger Zeit...