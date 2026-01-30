Lexus brennt in Auerbach: 15.000 Euro Schaden

Ein nächtlicher Brand in Auerbach zieht Ermittlungen nach sich. Die Polizei sucht Zeugen. Was bereits bekannt ist.

Nach dem Brand eines Fahrzeugs in der Nacht zum Freitag, 30. Januar, in Auerbach ist ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro zurückgeblieben. Ein Personenwagen der Marke Lexus geriet zwischen 1.20 und 1.40 Uhr auf einer Freifläche an der Gartenstraße/Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Brand. Das Auto war dort abgestellt. Das hat die Polizei...