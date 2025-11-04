Mächtige Fichte aus dem Vogtland soll Zwickauer Weihnachtsmarkt schmücken

Annett und Torsten Engelmann haben das mit etwa 20 Metern höchste Gehölz auf ihrem Reumtengrüner Gartengrundstück für den Weihnachtsmarkt in Zwickau gespendet. Warum der Baum nicht nach Leipzig geht.

Noch stellt die hoch gewachsene Gemeine Fichte das Häuschen daneben in den Schatten. Dann rückt Ernst-Moritz Jacob mit der Kettensäge an. Annett und Torsten Engelmann beobachten aus sicherer Entfernung, was auf ihrem Grundstück am Reumtengrüner Fronberg-Ortsrand vor sich geht. Der Baum, der gerade gefällt wird, soll den Zwickauer...