Mächtige Fichte aus dem Vogtland soll Zwickauer Weihnachtsmarkt schmücken

Auerbach
Annett und Torsten Engelmann haben das mit etwa 20 Metern höchste Gehölz auf ihrem Reumtengrüner Gartengrundstück für den Weihnachtsmarkt in Zwickau gespendet. Warum der Baum nicht nach Leipzig geht.
Noch stellt die hoch gewachsene Gemeine Fichte das Häuschen daneben in den Schatten. Dann rückt Ernst-Moritz Jacob mit der Kettensäge an. Annett und Torsten Engelmann beobachten aus sicherer Entfernung, was auf ihrem Grundstück am Reumtengrüner Fronberg-Ortsrand vor sich geht. Der Baum, der gerade gefällt wird, soll den Zwickauer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.