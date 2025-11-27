Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Mädchen im Vogtland mit Rheumamittel fast getötet: Warum wurde das Kind erst im letzten Moment ins Krankenhaus gebracht?

Am Zwickauer Landgericht ging der Prozess um eine Vergiftung mit Rheumamitteln weiter.
Am Zwickauer Landgericht ging der Prozess um eine Vergiftung mit Rheumamitteln weiter. Bild: Gunter Niehus
Am Zwickauer Landgericht ging der Prozess um eine Vergiftung mit Rheumamitteln weiter.
Am Zwickauer Landgericht ging der Prozess um eine Vergiftung mit Rheumamitteln weiter. Bild: Gunter Niehus
Auerbach
Mädchen im Vogtland mit Rheumamittel fast getötet: Warum wurde das Kind erst im letzten Moment ins Krankenhaus gebracht?
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Drei Personen sind am Landgericht Zwickau angeklagt, 2020 einem Kind heimlich Medikamente verabreicht zu haben. Ärzte hatten frühzeitig auf den schlechten Zustand des Mädchens aufmerksam gemacht.

Fest steht: Ein Anruf beim Notarzt hat 2020 einem damals 13-jährigen Mädchen das Leben gerettet. Fest steht auch: Ihre Halbschwester hatte bei der Leitstelle angerufen. Aber war das ihr eigener Antrieb? Oder wollten es eher die Eltern? Diese Frage wollte die Staatsanwältin am Mittwoch vor dem Zwickauer Landgericht eindeutig beantwortet haben....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
05.11.2025
3 min.
Wurde ein Kind im Vogtland mit Rheumamittel fast getötet? Die Schwester will ihr Schweigen brechen
Am Mittwoch konnte der Prozess vor dem Landgericht starten.
Drei Personen sind am Landgericht Zwickau angeklagt, 2020 einem Kind heimlich Medikamente verabreicht zu haben. Bislang will niemand aussagen - auch das Opfer nicht. Kommt nun die Wende?
Gunter Niehus
26.11.2025
1 min.
Teilweise Sperrung der B 95 im Erzgebirge: Verkehr rollt nur in eine Richtung
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar.
Wegen Arbeiten an einer Behelfsbrücke ist die Bundesstraße 95 in Richtung Annaberg-Buchholz gesperrt. Wie lange das dauern soll.
Annett Honscha
06:47 Uhr
1 min.
Dachstuhlbrand in leerstehender Chemnitzer Kaserne
Chemnitzer Feuerwehren haben einen Brand in einem leerstehenden Kasernengebäude rasch löschen können (Symbolbild).
Chemnitzer Feuerwehrleute werden nachts zum Brand einer früheren Kaserne gerufen. Sie können die Flammen rasch löschen.
06:30 Uhr
4 min.
Ist eine Jugendherberge im ehemaligen Knast Oederan denkbar?
Johanna Kruse hat Visionen für die Nachnutzung des Gerichtskomplexes vorgestellt.
Die Sonderausstellung im Weberei-Museum ist einer Facette der Stadtgeschichte gewidmet und der Frage: Wie könnten Gericht und Gefängnis nachgenutzt werden?
Christof Heyden
15:00 Uhr
3 min.
Wurde Kind im Vogtland mit Rheumamittel fast getötet? Was die angeklagte Schwester zu sagen hatte
Am Landgericht in Zwickau äußerte sich erstmals einer der Angeklagten.
Drei Personen sind am Landgericht Zwickau angeklagt, 2020 einem Kind heimlich Medikamente verabreicht zu haben. Aber könnte sich die Sache auch völlig anders zugetragen haben?
Gunter Niehus
Mehr Artikel