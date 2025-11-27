Mädchen im Vogtland mit Rheumamittel fast getötet: Warum wurde das Kind erst im letzten Moment ins Krankenhaus gebracht?

Auerbach
Drei Personen sind am Landgericht Zwickau angeklagt, 2020 einem Kind heimlich Medikamente verabreicht zu haben. Ärzte hatten frühzeitig auf den schlechten Zustand des Mädchens aufmerksam gemacht.
Fest steht: Ein Anruf beim Notarzt hat 2020 einem damals 13-jährigen Mädchen das Leben gerettet. Fest steht auch: Ihre Halbschwester hatte bei der Leitstelle angerufen. Aber war das ihr eigener Antrieb? Oder wollten es eher die Eltern? Diese Frage wollte die Staatsanwältin am Mittwoch vor dem Zwickauer Landgericht eindeutig beantwortet haben....
