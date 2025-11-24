Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Wurde Kind im Vogtland mit Rheumamittel fast getötet? Was die angeklagte Schwester zu sagen hatte

Am Landgericht in Zwickau äußerte sich erstmals einer der Angeklagten.
Am Landgericht in Zwickau äußerte sich erstmals einer der Angeklagten.
Auerbach
Wurde Kind im Vogtland mit Rheumamittel fast getötet? Was die angeklagte Schwester zu sagen hatte
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Drei Personen sind am Landgericht Zwickau angeklagt, 2020 einem Kind heimlich Medikamente verabreicht zu haben. Aber könnte sich die Sache auch völlig anders zugetragen haben?

Hat tatsächlich Vater, Mutter oder Halbschwester im Jahr 2020 einem Kind heimlich das Rheumamittel Methotrexat ins Essen oder in Getränke gemischt? Oder war es das Kind selbst? Um die Beantwortung dieser Frage wird am Landgericht Zwickau gerungen. Angeklagt sind Vater, Mutter und Halbschwester aus dem Großraum Auerbach. Nachdem bislang weder...
