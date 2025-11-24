Wurde Kind im Vogtland mit Rheumamittel fast getötet? Was die angeklagte Schwester zu sagen hatte

Drei Personen sind am Landgericht Zwickau angeklagt, 2020 einem Kind heimlich Medikamente verabreicht zu haben. Aber könnte sich die Sache auch völlig anders zugetragen haben?

Hat tatsächlich Vater, Mutter oder Halbschwester im Jahr 2020 einem Kind heimlich das Rheumamittel Methotrexat ins Essen oder in Getränke gemischt? Oder war es das Kind selbst? Um die Beantwortung dieser Frage wird am Landgericht Zwickau gerungen. Angeklagt sind Vater, Mutter und Halbschwester aus dem Großraum Auerbach. Nachdem bislang weder...