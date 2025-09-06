Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Mängel und Missstände an herrenlosem Haus: Was ein Ort im Vogtland nun vorhat

Im Neustädter Ortsteil Poppengrün steht besagtes Haus. Bild: David Rötzschke
Im Neustädter Ortsteil Poppengrün steht besagtes Haus. Bild: David Rötzschke
Im Neustädter Ortsteil Poppengrün steht besagtes Haus.
Im Neustädter Ortsteil Poppengrün steht besagtes Haus. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Mängel und Missstände an herrenlosem Haus: Was ein Ort im Vogtland nun vorhat
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das „Haus Weber“ in Poppengrün steht seit Jahren leer. Die Eigentümerin will es nicht mehr. Doch Gefahr durch Mängel ist in Verzug und Neustadt will handeln. Wie geht es weiter?

Seit vielen Jahren steht das sogenannte „Haus Weber“ im Neustädter Ortsteil Poppengrün leer. Das wird zunehmend zum Problem. Wie Bürgermeister Bert Blechschmidt (Wählervereinigung) in der jüngsten Gemeinderatssitzung mitteilte, beeinträchtigen Missstände und Mängel an dem Haus inzwischen auch das Ansehen des benachbarten Kindergartens,...
