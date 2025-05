Mann in Treuen rastet aus: Polizei schreitet ein

Augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich ein junger Mann, der am Dienstagabend in Treuen Aufmerksamkeit erregte. Was die alarmierten Beamten feststellten.

Am Dienstagabend wurden Polizisten zu einem Einsatz nach Treuen gerufen. Ein Mann randalierte dort gegen 20.50 Uhr. Unter anderem beschädigte er in der August-Bebel-Straße eine Fensterscheibe, verletzte sich dabei aber offenbar selbst. Die alarmierten Beamten stellten den Mann an der Bahnhofstraße fest. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt,...