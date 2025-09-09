Masche am Telefon: Seniorin im Vogtland um 74.000 Euro betrogen

74.000 Euro verloren: Mit dem Hörer in der Hand ist eine Seniorin in Rodewisch Opfer einer Betrugsmasche geworden. Die Täter gingen gewieft vor.

Immer wieder werden Menschen im Vogtland Opfer von Telefonbetrug – diesmal ist der Schaden besonders hoch. Wie Polizeisprecherin Christina Friedrich mitteilt, gaben sich Anrufer in Rodewisch Ende August gegenüber einer Seniorin als Bankmitarbeitende aus. Sie behaupteten, es habe einen Betrugsversuch auf ihrem Konto gegeben und zur...