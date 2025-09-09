Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Betrug am Telefon: Eine Frau verlor 74.000 Euro, teilt die Polizei mit.
Betrug am Telefon: Eine Frau verlor 74.000 Euro, teilt die Polizei mit. Bild: Symbolbild/Karl-Heinz H/Archiv
Betrug am Telefon: Eine Frau verlor 74.000 Euro, teilt die Polizei mit.
Betrug am Telefon: Eine Frau verlor 74.000 Euro, teilt die Polizei mit. Bild: Symbolbild/Karl-Heinz H/Archiv
Auerbach
Masche am Telefon: Seniorin im Vogtland um 74.000 Euro betrogen
Von Jakob Nützler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

74.000 Euro verloren: Mit dem Hörer in der Hand ist eine Seniorin in Rodewisch Opfer einer Betrugsmasche geworden. Die Täter gingen gewieft vor.

Immer wieder werden Menschen im Vogtland Opfer von Telefonbetrug – diesmal ist der Schaden besonders hoch. Wie Polizeisprecherin Christina Friedrich mitteilt, gaben sich Anrufer in Rodewisch Ende August gegenüber einer Seniorin als Bankmitarbeitende aus. Sie behaupteten, es habe einen Betrugsversuch auf ihrem Konto gegeben und zur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
04.09.2025
3 min.
Telefonbetrüger bringen im Erzgebirge und in Mittelsachsen zwei Seniorinnen um viel Geld
Wieder hatten Telefonbetrüger in der Region Erfolg.
Im Erzgebirge und in Mittelsachsen fanden die Täter diesmal ihre Opfer. In einem Fall war die Masche besonders perfide.
Heiko Hößler
03.09.2025
2 min.
Seniorin aus Freiberg am Telefon betrogen
Eine Seniorin aus Freiberg ist Opfer eines Telefonbetrügers geworden.
Ein angeblicher Staatsanwalt stellte der Frau einen hohen Geldgewinn in Aussicht. Aber es gab natürlich Bedingungen.
Heiko Hößler
12:29 Uhr
3 min.
18 Tote bei Überschwemmungen auf Bali und Flores - Notstand
Viele Straßen in der Hauptstadt Denpasar wurden überschwemmt.
Regenmassen verwandeln Balis Straßen in Flüsse, Autos treiben davon. Es gibt Tote und Vermisste - auch auf einer anderen beliebten Insel.
12:34 Uhr
3 min.
Heizöl-Lieferung: Mit diesen Tricks wird's günstiger
Damit die nächste Heizöllieferung kostengünstiger wird, helfen ein paar Tipps.
Wer beim Heizölkauf sparen will, sollte nicht den erstbesten Anbieter beauftragen. Eine entscheidende Rolle spielt das richtige Timing - und dabei geht es nicht um die Jahreszeit.
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
Mehr Artikel