S is nuch ewing hie, ober de Meta will eich lang heit s Maul wässerig machn auf de Festlichkeitn zen 575gährigen in Falkenstaa. Ne 29. September gibbts en Vereinsimzug durch de Stadt. 1998, also vuer 25 Goahrn, woar aah aaner. An den koa siech de Meta nuch genau drinnern, wall se selber drbei gewesn is. Sellmol hot dr Pfaus Günter, dr ehemolige Chef vorn Falkenstaaner Heimatmuseum, gefreegt, ob se net Lust hätt, kostümiert miet ze machn. Neu freilich wollt se! Dinne dr itzign Trützschler-Oberschul sollt se siech e Kostüm huln. Wie se hiekumme is, gobs när Oaziehzeich fr spindeldürre Weibsn. "Macht nischt", hot siech de Meta entschiedn, "iech ho e Festtogs-Dirndlklaad, setz en Hut auf und mach Westbesuch". Sue oageputzt soß se noochert aah dinne en klann Zugwaggon, der zen Imzug gehärt hot. Alle annern habn siech de Baa nein Bauch gestandn bis luesgange is, de Meta ober soß schie gemütlich und hot ogewart. Endlich is vödersch gange. Erscht de Plauensche Stroß vier, vorn nei de Friedrich-Engels-Stroß nauf und nei de Hauptstroß. Bis dorthie is alles gutgange. Massn von Leitn habn zugeguckt, habn geklatscht, gewinkt, siech gefraat. Ass dr klaane Eisnboahzug aufgefalln und de Meta mietn Hut drkannt wuern is, kunnt mr siech denkn. De Hortkinner habn geschriern: "De Frau M.!" Nu und de Meta? Die hot getoa, wie wenn se de Königin von England is, hot gestroahlt über alle Backn und hot hoheitsvoll gewinkt. Bis ebn noa de Kreizing zer Hauptstroß. Dort hot se miet aamol en Krampf nein Gesicht kriegt vor den vieln Lächeln. Se kunnt när nuch de Hand vuer s Gesicht haltn und siech drhinter versteckn. Gott sei Dank is die Wieding wieder dusemang weggange. Ober de letzte Wegstreck hot se när nuch miet ernstn Gesicht hinter siech gebracht. E zweete Maulsperr wollt se siech net oatoa. (rmö)