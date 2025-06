Mehr als nur Parkplätze: Das ist im Innenhof des H34 in Ellefeld geplant

Am H34 in Ellefeld beginnt die Gestaltung des Innenhofs. Was neben Parkflächen und Bänken noch gebaut wird und warum ein alter Holzschuppen für Uneinigkeit sorgte.

Die Arbeiten am Mehrzweckgebäude H34 in Ellefeld sind auf der Zielgeraden. Neben den letzten Arbeiten im Inneren des Hauses, hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung auch die Aufträge für die Gestaltung der Außenanlagen auf den Weg gebracht.