  • Mehr Busverbindungen ab Dezember im Raum Auerbach: „Viele Fahrgäste haben sich ein besseres Angebot gewünscht“

Der Verkehrsverbund Vogtland erweitert sein Angebot im Göltzschtal.
Der Verkehrsverbund Vogtland erweitert sein Angebot im Göltzschtal. Bild: David Rötzschke/Archiv
Der Verkehrsverbund Vogtland erweitert sein Angebot im Göltzschtal.
Der Verkehrsverbund Vogtland erweitert sein Angebot im Göltzschtal. Bild: David Rötzschke/Archiv
Auerbach
Mehr Busverbindungen ab Dezember im Raum Auerbach: „Viele Fahrgäste haben sich ein besseres Angebot gewünscht“
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ab Dienstag gibt es für Fahrgäste im Raum Auerbach wieder ein erweitertes Angebot. Künftig soll man im Göltzschtal besser von A nach B kommen. Was sich konkret für Nutzer des Nahverkehrs ändert.

Für Fahrgäste des öffentlichen Personennahverkehrs im Raum Auerbach gibt es ab kommender Woche wieder mehr Busverbindungen. Das hat der Verkehrsverbund Vogtland (VVV) nun mitgeteilt. Ab Dienstag, 2. Dezember, stelle der Verbund in großen Teilen das vertraute Fahrtenangebot im gesamten Stadtgebiet von Auerbach und nach Rodewisch wieder her....
