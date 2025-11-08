Mehr Mut für Neues: Warum dieses Vogtlandbad eine Kletterwand braucht

Das Rebesgrüner Freibad wird saniert. Die Auerbacher erhalten eine Attraktion, um die sie andere Kommunen vielleicht beneiden. Nur die Auerbacher wollen es nicht sehen.

Warum muss die Kletterwand im Schwimmbecken sein? Kann sie nicht auf der Wiese stehen? Oder kann sie nicht ganz weg? Schwer tun sich Vogtländer wieder mal mit Neuem, Unbekanntem. Da machen die Auerbacher keine Ausnahme, wie zum Bürgerforum zu merken war. Dort stellte das Büro Bauconzept die Entwürfe für das Rebesgrüner Bad vor.