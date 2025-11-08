Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Entwurf für das Rebesgrüner Bad sieht ein Mehrzweckbecken vor – im Hintergrund eine Kletterwand.
Der Entwurf für das Rebesgrüner Bad sieht ein Mehrzweckbecken vor – im Hintergrund eine Kletterwand. Bild: Bauconzept Planungsgesellschaft
Der Entwurf für das Rebesgrüner Bad sieht ein Mehrzweckbecken vor – im Hintergrund eine Kletterwand.
Der Entwurf für das Rebesgrüner Bad sieht ein Mehrzweckbecken vor – im Hintergrund eine Kletterwand. Bild: Bauconzept Planungsgesellschaft
Auerbach
Mehr Mut für Neues: Warum dieses Vogtlandbad eine Kletterwand braucht
Von Cornelia Henze
Das Rebesgrüner Freibad wird saniert. Die Auerbacher erhalten eine Attraktion, um die sie andere Kommunen vielleicht beneiden. Nur die Auerbacher wollen es nicht sehen.

Warum muss die Kletterwand im Schwimmbecken sein? Kann sie nicht auf der Wiese stehen? Oder kann sie nicht ganz weg? Schwer tun sich Vogtländer wieder mal mit Neuem, Unbekanntem. Da machen die Auerbacher keine Ausnahme, wie zum Bürgerforum zu merken war. Dort stellte das Büro Bauconzept die Entwürfe für das Rebesgrüner Bad vor.
14.10.2025
4 min.
Auerbach gibt einem Bad den Todesstoß: „Das ist unser Zombie“
Endgültiger Abschied vom Waldbad Brunn? Aus dem Bäder-Konzept ist dieses Bad nun rausgeflogen. Aber die Stadt Auerbach ist verpflichtet, für Nachnutzung oder Rückbau zu sorgen.
Zwei Freibäder erhalten und ein Mini-Lehrschwimmbad: Dazu hat sich Auerbachs Stadtrat bekannt. Schwer taten sich einige, dem dritten Bad ade zu sagen. An den Beschluss ist eine Bedingung geknüpft.
Cornelia Henze
13:33 Uhr
3 min.
Linke warnt vor Antisemitismus - Verwahrt sich gegen Kritik
Die Linken-Führung fordert, aktiv an der Seite von Jüdinnen und Juden zu stehen. (Archivfoto)
Die Linkspartei warnt am Jahrestag der Novemberpogrome vor wachsendem Antisemitismus – und widerspricht pauschalen Schuldzuweisungen ans linke Lager.
07.11.2025
4 min.
Dieses Freibad im Vogtland bekommt eine einzigartige Attraktion: „Das ist wie Springen - nur andersherum“
Eine Kletterwand, die ins Becken hineinragt, soll auch in Rebesgrün entstehen. Der Kletterspaß ersetzt das Sprungbrett. Die Firma Waterclimbing aus Nürnberg stellt die Wände her.
Das Rebesgrüner Waldsportbad behält seine Riesenrutsche. Das Wasser wird wärmer, aber das Becken bedeutend kleiner. Mit einer Besonderheit im Becken fremdeln die Gäste eines Bürgerforums vor allem.
Cornelia Henze
08.11.2025
3 min.
Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen speziellen Markt lockt
Simone Stein (li.) und ihre Tochter Isabel Schadwill schauten beim Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg vorbei.
Zum zweiten Mal fand der Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg statt. Dieses Mal an einem anderen Ort. Besucher wurden auch dort fündig.
Heike Mann
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
13:22 Uhr
3 min.
Philippinen rüsten sich für Supertaifun "Fung-Wong"
Auf der Flucht vor Supertaifun "Fung-Wong" mussten mehr als eine Million Menschen ihre Häuser verlassen.
Nach dem verheerenden Taifun "Kalmaegi" droht den Philippinen ein neuer und noch stärkerer Sturm. Bereits vor seiner Ankunft sorgt "Fung-Wong" für Zerstörung und erste Tote.
Girlie Linao und Laura Almanza, dpa
