Metallica Revival Beroun: Hardrocker bringen Turnhalle in Grünbach zum Beben

Der Verein Falkenrock ist mit seinem gleichnamigen Format am Samstag auf Tour gegangen. In Grünbach spielte die Band Metallica Revival Beroun vor 350 Gästen. Damit war das Kartenlimit erreicht.

Metallica in Grünbach? Das wollten Kristina Franke, Sebastian Langer und Markus Borowski nicht ungenutzt vorbeiziehen lassen. Schnell waren für die „Falkenrock“-Sause am Samstag in der Turnhalle Karten gesichert. Dass es sich bei der Band um Metallica Revival Beroun handelte, spielte keine Rolle. „Coverbands sind auch immer richtig gut“,...