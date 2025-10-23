Ministerpräsident besucht besondere Ausstellung im Vogtland

Auerbach
Kurz vor Ende der Ausstellung „Die (un)vergessenen Frauen“ in Rodewisch, ist Sachsens Ministerpräsident zu Besuch gekommen. Wie ist es dazu gekommen?
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ist am Dienstag zu einem privaten Besuch in der Villa Wolff nach Rodewisch gefahren. Er besichtigte die Ausstellung „Die (un)vergessenen Frauen – 8 Frauen, 8 Geschichten“. Diese erzählt von Lebensgeschichten älterer Damen, zeigt Fotografien, persönliche Gegenstände und Videointerviews....
