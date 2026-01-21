Missbrauchsprozess gegen einen Vogtländer: Hat er mit seiner Tochter wirklich im selben Bett geschlafen?

Am Landgericht Zwickau ist der Prozess gegen einen 56-jährigen Vogtländer fortgesetzt worden. Warum die Nebenklage sich an einem Punkt festbeißt.

Hatte seine Adoptivtochter tatsächlich kein eigenes Schlafzimmer? Hatte sie über Jahre hinweg mit dem Angeklagten im selben Bett geschlafen? Diese Frage rückt am Zwickauer Landgericht mehr und mehr in den Mittelpunkt einer Berufungsverhandlung gegen einen 56-jährigen Vogtländer. Der Mann ist angeklagt, seine damals minderjährige...