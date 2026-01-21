MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Missbrauchsprozess gegen einen Vogtländer: Hat er mit seiner Tochter wirklich im selben Bett geschlafen?

Vor dem Landgericht rückte eine wichtige Frage in den Mittelpunkt.
Vor dem Landgericht rückte eine wichtige Frage in den Mittelpunkt. Bild: Gunter Niehus
Vor dem Landgericht rückte eine wichtige Frage in den Mittelpunkt.
Vor dem Landgericht rückte eine wichtige Frage in den Mittelpunkt. Bild: Gunter Niehus
Auerbach
Missbrauchsprozess gegen einen Vogtländer: Hat er mit seiner Tochter wirklich im selben Bett geschlafen?
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Landgericht Zwickau ist der Prozess gegen einen 56-jährigen Vogtländer fortgesetzt worden. Warum die Nebenklage sich an einem Punkt festbeißt.

Hatte seine Adoptivtochter tatsächlich kein eigenes Schlafzimmer? Hatte sie über Jahre hinweg mit dem Angeklagten im selben Bett geschlafen? Diese Frage rückt am Zwickauer Landgericht mehr und mehr in den Mittelpunkt einer Berufungsverhandlung gegen einen 56-jährigen Vogtländer. Der Mann ist angeklagt, seine damals minderjährige...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.01.2026
3 min.
Erzgebirge-Aue-Keeper Lord nach Torhüter-Entscheidung: „Martin ist einfach ein toller Typ“
Louis Lord hat zumindest fürs Erste Mannschaftskapitän Martin Männel aus dem Tor verdrängt. Gegen Hansa Rostock zeigte der 22-Jährige eine abgeklärte Leistung.
In der vergangenen Woche hatte Aues Cheftrainer Jens Härtel seine Entscheidung in der Torhüterfrage verkündet. Wie Louis Lord die vergangenen Tage erlebt hat.
Paul Steinbach
08:12 Uhr
1 min.
Einbruch in Chemnitzer Luxor
Die Feuerwehr half mit einer Drehleiter bei der Tätersuche.
Die Feuerwehr half bei der Suche nach den Tätern.
Christian Mathea
20.01.2026
4 min.
Plauener ohne Obdach: Ein Mensch, zwei Einkaufswagen und viele Fragen
Bei Kälte auf der Straße übernachten zu müssen, kann lebensbedrohlich sein. (Symbolfoto)
Dem Mann mit den beiden Einkaufswagen sind in der Vergangenheit viele Menschen im Plauener Stadtgebiet begegnet. Seit Einbruch der kalten Jahreszeit trifft man ihn allerdings nicht mehr.
Claudia Bodenschatz
17:00 Uhr
3 min.
Gewissenloser Manipulator oder Opfer: Was ist der angeklagte Vogtländer im Missbrauchsprozess wirklich?
Am Landgericht ging es am Mittwoch um die Persönlichkeit des Angeklagten.
Am Landgericht Zwickau ist der Prozess gegen einen 56-jährigen Vogtländer fortgesetzt worden. Hat er es tatsächlich geschafft, Frau, Kinder und Behörden nach Belieben zu manipulieren?
Gunter Niehus
08:22 Uhr
3 min.
Missbrauchsprozess gegen einen Vogtländer: Sind Rollstuhl und Gebrechlichkeit nur Show?
Ist der Angeklagte nur zum Schein auf einen Rollstuhl angewiesen?
Beim Prozess am Landgericht will der Vertreter der Nebenklage den Angeklagten als Schwindler überführen. Wie ein Privatdetektiv dabei helfen soll.
Gunter Niehus
08:10 Uhr
3 min.
Trotz guter Leistung: Hanfmann verliert gegen Alcaraz
Vor allem im ersten Satz brachte Yannick Hanfmann den Weltranglisten-Ersten in große Bedrängnis.
Einen Satz lang bringt ein Deutscher die Nummer eins der Tennis-Welt in arge Bedrängnis. Dann setzt sich der Favorit doch durch.
Mehr Artikel