Missbrauchte ein Vogtländer ein Kind über Jahre hinweg?

Auerbach
Ein Mann aus dem Raum Auerbach soll ein Kind, das ihm zur Betreuung anvertraut war, mehrfach missbraucht haben. Was legt ihm die Staatsanwaltschaft genau zur Last? Wie könnte der Prozess enden?
Der Mann aus dem Raum Auerbach wird am Mittwoch mit Handschellen und Fußfesseln in den Verhandlungssaal im Landgericht Zwickau geführt. Er sitzt seit Juni 2025 in Untersuchungshaft. Viel sagen wird er im öffentlichen Teil der Verhandlung am ersten Verhandlungstag nicht. Mehr sprechen wird die Staatsanwältin, die die Anklageschrift vorliest.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.