MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Seit Mittwoch muss sich in Zwickau ein Mann aus dem Raum Auerbach vor Gericht verantworten.
Seit Mittwoch muss sich in Zwickau ein Mann aus dem Raum Auerbach vor Gericht verantworten. Bild: Caspar Leder
Seit Mittwoch muss sich in Zwickau ein Mann aus dem Raum Auerbach vor Gericht verantworten.
Seit Mittwoch muss sich in Zwickau ein Mann aus dem Raum Auerbach vor Gericht verantworten. Bild: Caspar Leder
Auerbach
Missbrauchte ein Vogtländer ein Kind über Jahre hinweg?
Redakteur
Von Caspar Leder
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Mann aus dem Raum Auerbach soll ein Kind, das ihm zur Betreuung anvertraut war, mehrfach missbraucht haben. Was legt ihm die Staatsanwaltschaft genau zur Last? Wie könnte der Prozess enden?

Der Mann aus dem Raum Auerbach wird am Mittwoch mit Handschellen und Fußfesseln in den Verhandlungssaal im Landgericht Zwickau geführt. Er sitzt seit Juni 2025 in Untersuchungshaft. Viel sagen wird er im öffentlichen Teil der Verhandlung am ersten Verhandlungstag nicht. Mehr sprechen wird die Staatsanwältin, die die Anklageschrift vorliest.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.02.2026
3 min.
Rulantica-Prozess: Eltern erheben Vorwürfe gegen Europa-Park
Was ist an den Vorwürfen der Eltern gegen den Europa-Park dran?
Im Rulantica-Prozess stehen Vorwürfe gegen das Personal im Raum. Warum die Eltern meinen, die Tat hätte verhindert werden können.
06:06 Uhr
2 min.
Hiobsbotschaft: Schwimmhalle im Erzgebirge geschlossen
Die Schwimmhalle „Atlantis“ muss wegen Reparaturarbeiten länger geschlossen bleiben.
Aufgrund einer technischen Störung sollte die Schwimmhalle „Atlantis“ nur am Dienstag geschlossen bleiben. Doch die Reparatur dauert deutlich länger. Es ist die nächste schlechte Nachricht.
Patrick Herrl
06:38 Uhr
4 min.
Er baute die Werdauer Kinderklinik auf, jetzt wurde ihm einfach gekündigt: „Es kam nicht ein Wort des Dankes“
Der frühere Chefarzt der Kinderabteilung an der Pleißental-Klinik, Dirk Ermisch, hier bei einer Demo vor dem Landratsamt. Neben ihm steht Verdi-Sekretärin Simone Bovensiepen.
Dirk Ermisch (81) hat die Kinderklinik in der Werdauer Pleißental-Klinik aufgebaut, war Chefarzt und ist bis heute dort als Honorararzt tätig. Er schüttelt nicht nur über den Umgang der Chefetage mit den Ärzten den Kopf.
Jan-Dirk Franke
18:41 Uhr
4 min.
Bundesregierung gibt Schloss Meseberg als Gästehaus auf
Schloss Meseberg wurde seit 2007 unter anderem für Empfänge von Staats- und Regierungschefs, aber auch für Kabinettsklausuren genutzt. (Archivbild)
Das historische Anwesen in Meseberg eine gute Autostunde nördlich von Berlin war Kulisse für Staatsempfänge und Kabinettsklausuren. Jetzt hat die Bundesregierung entschieden, dass die Ära bald endet.
18:45 Uhr
4 min.
Grenzschutz-Kommandeur: Razzien in Minnesota werden beendet
Mit den Razzien in Minnesota soll dem US-Grenzschutzbeauftragten Tom Homan zufolge Schluss sein.
Bereits Anfang Februar hatte US-Präsident Donald Trump einen Abzug von Hunderten Grenzschutzbeamten aus Minneapolis angekündigt. Nun sollen die Razzien im Bundesstaat Minnesota ein Ende haben.
26.01.2026
3 min.
Prozess: Familienvater aus dem Erzgebirge missbraucht seine eigene fünfjährige Tochter
Der Angeklagte mit seinem Anwalt Oliver Ternick (rechts) während der Unterbrechung.
Sie ist ein Kleinkind, als ihr leiblicher Vater sie sexuell missbraucht. Er streitet später alles ab, liefert im Zuge der Ermittlungen jedoch den entscheidenden Beweis.
Georg Müller
Mehr Artikel