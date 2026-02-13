MENÜ
  • Urteil im Prozess wegen Kindesmissbrauchs: Vogtländer soll mehrere Jahre ins Gefängnis

Auerbach
Urteil im Prozess wegen Kindesmissbrauchs: Vogtländer soll mehrere Jahre ins Gefängnis
Von Caspar Leder
Am Mittwoch war der Prozess gegen einen Mann aus dem Raum Auerbach begonnen worden. Der Vorwurf: Immer wieder soll er ein Kind missbraucht haben, das er betreute. Nun wurde ein Urteil gefällt.

Oft wechselte die Leuchte am Eingang des Gerichtssaals im Zwickauer Landgericht am Donnerstag von öffentlich zu nicht öffentlich. So wurde die Öffentlichkeit aus dem Saal ausgeschlossen. Nach einem dieser Wechsel, als das Verfahren gegen einen Mann aus dem Raum Auerbach wieder für die Öffentlichkeit zugänglich war, kam es zu einer...
