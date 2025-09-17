Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Mit den Geo-Rangern unterwegs: Umweltpark im Vogtland bietet drei besondere Führungen an

Die Geo-Ranger laden zu drei Führungen durchs Vogtland ein.
Bild: Ellen Liebner/Archiv
Die Geo-Ranger laden zu drei Führungen durchs Vogtland ein.
Bild: Ellen Liebner/Archiv
Mit den Geo-Rangern unterwegs: Umweltpark im Vogtland bietet drei besondere Führungen an
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Der Geo-Umweltpark Vogtland bietet am Wochenende drei kostenfreie Führungen an. Welche Touren zur Auswahl stehen und was es zu entdecken gibt.

Bei bestem Spätsommerwetter laden die Geo-Ranger des Geo-Umweltparks Vogtland in den nächsten Tagen zu drei Führungen durch die Region ein. Das Besondere daran: Die Teilnahme ist kostenfrei. Anlass ist der Tag des Geotops, der am Sonntag stattfindet.
