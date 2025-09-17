Mit den Geo-Rangern unterwegs: Umweltpark im Vogtland bietet drei besondere Führungen an

Auerbach
Der Geo-Umweltpark Vogtland bietet am Wochenende drei kostenfreie Führungen an. Welche Touren zur Auswahl stehen und was es zu entdecken gibt.
Bei bestem Spätsommerwetter laden die Geo-Ranger des Geo-Umweltparks Vogtland in den nächsten Tagen zu drei Führungen durch die Region ein. Das Besondere daran: Die Teilnahme ist kostenfrei. Anlass ist der Tag des Geotops, der am Sonntag stattfindet.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.