Im Stadtpark in Falkenstein ist es zu einem Einsatz gekommen.
Im Stadtpark in Falkenstein ist es zu einem Einsatz gekommen.
Auerbach
Mitten am Tag: Diebe in einem vogtländischen Stadtpark zugange
Von Jonas Patzwaldt
Völlig auffällig probierten zwei Täter in Falkenstein unter anderem einen Blitzableiter von einem Pavillon zu stehlen.

Am Sonntag ist es gegen 15:50 Uhr im Stadtpark von Falkenstein zu einem versuchten Diebstahl gekommen. Laut der Polizeidirektion Zwickau entfernten die Täter vom Dach eines Pavillons einen Blitzableiter sowie vier Beleuchtungselemente – und das am helllichten Tag.
