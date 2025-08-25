Mitten am Tag: Diebe in einem vogtländischen Stadtpark zugange

Völlig auffällig probierten zwei Täter in Falkenstein unter anderem einen Blitzableiter von einem Pavillon zu stehlen.

Am Sonntag ist es gegen 15:50 Uhr im Stadtpark von Falkenstein zu einem versuchten Diebstahl gekommen. Laut der Polizeidirektion Zwickau entfernten die Täter vom Dach eines Pavillons einen Blitzableiter sowie vier Beleuchtungselemente – und das am helllichten Tag.