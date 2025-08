Möbelhaus eröffnet neues Geschäft in der Auerbacher Innenstadt – allerdings nicht auf Dauer

Die Seidel Wohnwelt wagt in Auerbach etwas Neues. Die Idee eines Pop-up-Stores ist inspiriert aus Metropolen wie London und Mailand. Warum das Möbelhaus nur für kurze Zeit bleibt und was danach kommt.

Wer in den letzten Tagen in der Auerbacher Innenstadt unterwegs war, dem ist es sicher nicht entgangen. Am Freitag öffnete an der Ecke Altmarkt/Nicolaistraße ein neuer Laden der Seidel Wohnwelt. Auf der rund 200 Quadratmeter großen Verkaufsfläche bietet der Möbelhersteller ein wohnliches Ambiente, das Kundinnen und Kundinnen auf die...